Stéphane Canard : "Les joueurs n'ont pas mis le couteau sous la gorge des clubs"

Alors que les clubs professionnels français et les joueurs discutent actuellement d'une possible baisse des salaires, l'Union des agents sportifs français (UASF) a souhaité réagir. Via un communiqué, elle regrette de ne pas être, pour l'heure, impliquée dans les négociations. Son président, Stéphane Canard, apporte quelques précisions en assurant ne pas être totalement fermé à des réductions salariales... sous conditions.

"Celui qui gagne beaucoup d'argent a des revenus importants, mais il fait fonctionner toute une économie autour de lui : les vendeurs de voitures, les vendeurs de maisons, les conseillers en gestion de patrimoine..."

Avant de répondre sur la question des réductions de salaire des joueurs, Stéphane Canard a souhaité rétablir quelques vérités auprès du grand public. Pendant près de 25 minutes, le président de l'Union des agents sportifs français (UASF) - qu'il présente comme- a voulu redorer une profession à l'image, la faute entre autres à tous les intermédiaires, a-t-il dénoncé.Un petit coup de gueule contre, selon lui,Nous sommes des agents licenciés, on dépend de la Fédération, on est reconnus en tant que tel. Quand on voit que le syndicat des joueurs se retrouve avec le syndicat des clubs pour évoquer les baisses de salaires, ça nous interpelle forcément. Qu'on ne soit pas dans la boucle, c'est insupportable. La situation du football est compliquée, et on est en train de dire à l'opinion publique que les premiers qui doivent être affectés sont les joueurs. Mais les joueurs sont des salariés, qui ont négocié des contrats sans mettre le couteau sous la gorge de leur club. Ils ne sont responsables ni de la pandémie ni du fiasco de Mediapro. Alors après, on va dire :Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On oublie que beaucoup de jeunes joueurs gagnent 3000 euros par mois. Et puis, à la limite, celui qui gagne beaucoup d'argent a certes des revenus