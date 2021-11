Stefano Pioli, de Milan à Milan

Alors que le Derby della Madonnina ce dimanche soir verra Stefano Pioli retrouver une nouvelle fois l'Inter, le technicien italien s'avance à la tête de l'équipe leader ex-aequo de Serie A, lui qui vient de fêter son deuxième anniversaire sur le banc rossonero. Du chemin a été fait pour le technicien italien, en quatre ans et demi.

Style et enracinement

: c'est comme cela qu'au début du mois de mai 2017, avant même la fin de saison, le clubindiquait la sortie à Stefano Pioli, six mois tout rond après la signature de son contrat - pour prendre la suite de l'indésirable Frank de Boer et de l'intérimaire Stefano Vecchi - et un an avant le terme de celui-ci. La formation triple championne d'Europe, qui venait de passer sous pavillon chinois, terminera son exercice à une laborieuse septième place, les bons premiers mois de Pioli ayant précédé un gros passage à vide au printemps avec un bilan désastreux de cinq revers sur ses six derniers matchs. Quatre ans et demi et un rebond (terminé par une démission) à la Fiorentina plus tard, force est de constater que le Parmesan s'est bel et bien trouvé un banc sur la durée, et pas n'importe lequel : celui de l'ennemiIndésiré par les supporters, auteur de six premiers mois mitigés à la tête des rouge et noir après avoir pris le relais de Marco Giampaolo, Stefano était même à deux doigts de plier bagage dès l'été 2020, à la sortie de la trêve Covid-19, Ivan Gazidis ayant planché très sérieusement sur une venue de l'architecte Ralf Rangnick. Mais après la fin de saison canon de Pioli et ses troupes (neuf victoires, trois nuls et aucun revers entre fin juin et août pour rafler la sixième place), il n'y avait plus de raison de couper des têtes. La suite, c'est une brillante deuxième place la saison passée (meilleur classement depuis 2011-2012), 27 joutes de rang sans défaite en Serie A sur l'année 2020, un monument lombard ramené en Ligue des champions huit ans après Lire la suite de l'article sur SoFoot.com