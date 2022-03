Stefano Cusin : "Le Soudan du Sud est en pleine évolution "

Stefano Cusin est un Italien de 54 ans, né à Montréal et qui a grandi puis joué en France, notamment à Toulon. Depuis septembre dernier, il est sélectionneur du Soudan du Sud, lequel s'apprête à affronter Djibouti (23 et 27 mars) en tour préliminaire des qualifications pour la CAN 2023. Après avoir travaillé un peu partout dans le monde (Congo, Chypre, Libye, Bulgarie, Palestine, Angleterre, Émirats arabes unis, Iran...), notamment en tant qu'adjoint de Walter Zenga, il nous explique le choix de s'installer à Juba, la capitale d'un pays indépendant depuis juillet 2011.

"Ce n'est pas une destination classique. Et si je m'étais seulement attardé sur la situation politique de ce pays, je n'y serais sans doute pas en ce moment."

Ce sera très serré. C'est dommage de ne pas pouvoir jouer à domicile, car en Afrique, c'est souvent un gros avantage, mais le nouveau stade de Juba est en construction, et nous n'avons pas d'autre enceinte homologuée par la CAF. Bon, à Kampala, nous serons un peu chez nous. Il y a pas mal de Soudanais du Sud qui vivent en Ouganda, et je crois savoir qu'il y a quelques bus qui vont faire le voyage entre les deux capitales.Sincèrement, non. Quand j'ai signé mon contrat de deux ans, le nouveau président de la Fédérationm'a dit qu'il fallait d'abord construire, puis avoir des résultats à partir de l'année prochaine. Lui-même s'étonnait d'ailleurs qu'il y ait eu autant de sélectionneurs en si peu de temps. Il a la volonté de construire quelque chose, de prendre le temps en me laissant travailler, en nous permettant de faire des stages, comme au Maroc en octobre ou à Dubaï en janvier dernier, et de faire des matchs amicaux lors des dates FIFA.Oui, bien sûr. Ce n'est pas une destination classique. Et si je m'étais seulement attardé sur la situation politique de