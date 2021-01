Stefan Islic : " J'appelle les clubs amateurs à boycotter la Coupe de France "

C'en est trop pour Stefan Islic. L'annonce de la reprise de la Coupe de France pour les clubs amateurs, à dix jours seulement du premier match, l'a fait sortir de ses gongs. Le président du district de l'Escaut appelle au boycott de la compétition. Une vie vaut plus qu'un match de foot, estime-t-il. Le Nordiste est du genre à se rebiffer. En octobre, il avait été un précurseur en décidant de l'arrêt des championnats au sein de son district, pour une question de santé, encore une fois.



"Quand la FFF a annoncé cette semaine la reprise de la Coupe de France pour les clubs amateurs, je me disais qu'il allait y avoir un aménagement un peu comme celui des équipes professionnelles."

J'appelle au boycott uniquement pour un enjeu de santé. Dans le contexte actuel, je comprends que l'organisation de la Coupe soit compliquée, mais il ne faut pas négliger le football amateur en prenant une décision hâtive, et en notifiant les clubs de la reprise, seulement dix jours à l'avance. Je me demande d'ailleurs si la commission médicale fédérale a été saisie pour émettre un avis. J'ose espérer que oui, mais cette décision me surprend énormément.J'étais confiant. Le virus constitue un vrai casse-tête organisationnel, mais ce nouveau format me semblait être une solution de bon sens. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on pensait aussi qu'on reprendrait la compétition le plus vite possible. Et puis quand la FFF a annoncé cette semaine la reprise de la Coupe de France pour les clubs amateurs, je me disais qu'il allait y avoir un aménagement un peu comme celui des équipes professionnelles. Avec une dérogation au couvre-feu, la possibilité de s'entraîner normalement, c'est-à-dire avec contacts, et de se préparer en faisant des matchs amicaux. Il n'y a rien eu du tout. C'est un gros manque de respect envers le football de masse. Il n'y a aucune équité sportive.Exactement. On ne vient pas nous solliciter en territoire. Je ne sais même pas si on a de la considération pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com