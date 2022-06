Steed Malbranque à Saint-Étienne : le vert à moitié vide

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce nouvel opus, focus sur l'arrivée tout aussi surprenante que brève de Steed Malbranque à Saint-Étienne, en 2011. Décrit comme " le plus Lyonnais des Lyonnais " par Rémi Garde, il opte finalement pour le club à la tenue couleur gazon au retour d'une décennie passée en Angleterre. Avant de s'apercevoir que, vraiment, elle ne lui allait pas.

Il y avait pourtant des signes avant-coureurs qui laissaient penser que Steed Malbranque dans le Forez, ça ne marcherait pas. Comme, au hasard, une formation à l'Olympique lyonnais, puis trois saisons, 110 matchs et dix buts avec les Gones. Une décennie plus tard, après avoir sillonné la perfide Albion du Sud au Nord, faisant surtout le bonheur de Fulham avec ses 44 banderilles en 211 matchs et son statut de meilleur buteur du club en 2002-2003, Malbranque retourne en France. Pas loin de Lyon, mais pas à Lyon du tout.En 2011, Sunderland, contraint de réduire sa masse salariale, se sépare de Steed Malbranque. Faute de mieux, le Franco-Belge désigne – aussi étrangement que cela puisse paraître au vu de son passé – Saint-Étienne comme point de chute et y signe deux ans. Capitaine de l'AS Saint-Étienne cette saison-là en raison de la grave blessure de Loïc Perrin, Sylvain Marchal accueillait pourtant à bras ouverts l'arrivée de Steed Malbranque,. Mais l'aventure s'écourte bien rapidement : au bout de quatre semaines seulement, et après n'avoir joué qu'un bout de match sous les couleurs de l'ASSE., confessait Malbranque sur les ondes de RMC en septembre 2011. Après avoir signé le 3 août, disputé 26 minutes sur la pelouse du Vélodrome (0-0) en prenant la place de Florent Sinama-Pongolle le 21 du même mois, le milieu de terrain résilie son contrat le 6 septembre. Dix jours plus tôt, alors que Christophe Galtier le convoque pour un match à Sochaux (perdu 2-1), l'ancien de Tottenham préfère se désister., témoigne Sylvain Marchal,