Star en Colombie, narcotrafiquant en Europe : la double vie d'Antony De Ávila

Ancien international colombien, star de l'America de Cali, Antony de Ávila a été arrêté le 21 septembre 2021 à Naples. Il était recherché par la justice italienne depuis 2004, pour production et trafic international de drogue.

Corps de ferme, trafic international de drogue et cartel de Cali

Le 22 juin 1994 est un jour tristement célèbre dans l'histoire du football colombien. Ce jour-là, la Colombie s'incline 2-1 face aux États-Unis lors du deuxième match de poule du Mondial 1994, avec notamment un but contre son camp d'Andres Escobar. Dix jours plus tard, le défenseur colombien " coupable " de l'élimination, sera assassiné par Humberto Muñoz Castro, à Medellín. Ce 22 juin 1994, sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena, outre le malheureux Escobar, on retrouve des joueurs qui ont écrit la légende du football colombien, comme Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla ou encore... Antony de Ávila.Peu connu en Europe, cet attaquant de poche, surnommé(le Schtroumpf) pour sa toute petite taille (1,60m) n'est pas n'importe qui en Colombie. Il est le recordman de buts de l'America de Cali (169 pions), le sixième meilleur buteur de l'histoire de la Copa Libertadores, et un septuple vainqueur du championnat colombien. Il est même entré dans la légende en 2009 quand, dix ans après avoir pris sa retraite, il avait rechaussé les crampons pour un contrat de quelques mois avec l'América de Cali, à 46 ans. Et pourtant, on découvre aujourd'hui qu'Antony de Ávila avait une double vie. Footballeur star en Amérique du Sud et trafiquant de drogue en Europe.L'histoire est tout simplement improbable. Depuis sa deuxième retraite footballistique, en 2009, on n'avait pratiquement plus entendu parler