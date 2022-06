Stadiers en France et en Ligue 1 : terrains minés

Marquée par de nombreux incidents un peu partout en France, la saison écoulée a placé les stadiers sur le devant de la scène. Souvent impuissants face à des situations qui les dépassaient, ceux-ci se seraient bien passés d'une telle médiatisation. En revanche, ils ne diraient pas non à davantage de considération. Plongée dans le monde des hommes et femmes en orange et jaune fluo.

"Les personnes qui interviennent ponctuellement dans des stades de foot ont, en général, un emploi d'agent de sécurité à temps complet, et acceptent ces missions supplémentaires pour avoir un complément de revenu." Stéphane Boudon, président de syndicat

Un métier non reconnu, des fonctions multiples

Ce devait être une fête permanente, une occasion unique de se réjouir. Après de trop longs mois de restrictions, les stades de l'Hexagone avaient enfin rouvert leurs portes au public. Trop souvent, cependant, la fête a été gâchée. Jets de bouteilles et de fumigènes, envahissements de terrain d'individus désireux d'en découdre avec les joueurs ou supporters adverses, rencontres interrompues de longues minutes, voire rejouées à huis clos... Du début à la fin, d'un Montpellier-OM annonciateur des problèmes à venir à un barrage retour entre Saint-Étienne et Auxerre conclu dans le chaos le plus total, la saison 2021-2022 du foot français a connu de nombreux soubresauts, causés par des supporters et spectateurs présents en tribunes. Le point d'orgue a sans doute été atteint le 28 mai, à Saint-Denis, quand l'organisation de la finale de la Ligue des champions a viré au fiasco diffusé en mondovision. Sur toutes ces images de désordre et de honte, on aperçoit des hommes vêtus de chasubles orange ou jaune fluo, apparemment dépassés par les événements. Tout au long de l'exercice, les stadiers ont été exposés à un déferlement de violence face auquel il leur était impossible de lutter. Et se sont retrouvés, bien contre leur gré, en première ligne.Ils sont omniprésents, aux abords comme à l'intérieur des enceintes sportives. Ils demandent aux spectateurs d'écarter les bras avant de les palper, aident à valider les billets devant des tourniquets récalcitrants, orientent chacun vers sa place. On les voit assis face au public, et on imagine leur frustration à l'idée de ne pas pouvoir suivre le spectacle qui se déroule…