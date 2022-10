Stade rennais : Gouiri, acide aminé

Ça valait le coup d'attendre. Après neuf mois sans marquer en Ligue 1, Amine Gouiri a retrouvé de sa superbe dans un maillot rouge et noir : pas celui de Nice, mais du Stade rennais. À la clé, cinq buts lors de ses cinq dernières rencontres, dont celui inscrit face à Montpellier ce dimanche (3-0).

Anarchisme Gouiri

À la chasse avec Terrier

Il peut s'en passer des choses, en neuf mois. C'est exactement le temps qu'il faut pour donner la vie, mais c'est aussi l'intervalle qui a séparé le dernier but d'Amine Gouiri avec Nice en Ligue 1, de son premier avec Rennes. Depuis que la malédiction a été rompue début septembre, l'international espoir marche sur l'eau (logique, en Bretagne) et semble avoir tourné la page de ce chapitre peu reluisant .Marquer face à Benoît Costil, beaucoup de monde l'a fait la saison dernière. Amine Gouiri, lui, s'y est mis en septembre. Un simple épiphénomène dans la tornade de buts infligée aux Auxerrois ce jour-là (5-0), mais il a eu son importance et surtout son effet : la rédemption de l'un des grands espoirs français, que la nonchalance avait rattrapé, et ce depuis le 23 janvier et une panenka foireuse - mais rentrée quand même - au stade Saint-Symphorien . Depuis ce pion face à l'AJA, Amine Gouiri a débuté les six matchs suivants en championnat, pour le coquet total de cinq réalisations, inscrites lors des cinq dernières rencontres disputées.Jamais l'ancien Lyonnais n'avait connu pareille série dans sa jeune carrière. Également buteur à deux reprises jeudi dernier sur la pelouse de Fenerbahçe, Gouiri totalise ainsi huit buts avec le SRFC, auxquels il faut ajouter trois passes décisives, toutes adressées à l'autre homme en forme des Rouge et Noir, Martin Terrier . Acteur majeur de la phase historique de quatorze matchs d'invincibilité qu'entretient le Stade rennais – le dernier revers remonte au 27 août à Lens – Amine Gouiri et sa tête ont été remis à l'endroit par celui qui joue à la fois le rôle d'ex et de nouvel entraîneur : Bruno Genesio., commentait la nouvelle coqueluche du Roazhon Park ce dimanche.Pep Genesio, justement, a trouvé la recette… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com