Stade brestois-Belaïli : un divorce inévitable ?

Pour ne rien arranger au début de saison compliqué du Stade brestois, une nouvelle vague vient de faire tanguer le navire breton : Youcef Belaïli aurait décidé de rompre son contrat selon plusieurs médias algérien. Une information formellement démentie par le club finistérien.

. C'est par ces mots que Saïd Fellak, journaliste de, a allumé la mèche lundi. Une des pistes pour comprendre ce supposé désaccord : la mise au banc du joueur lors du déplacement à Paris. Une information détonante confirmée par Mehdi Amazigh Dahak, fondateur et directeur de publication du sérieux. Contacté, le Stade brestois s'est montré surpris de l'affolement autour de son cas avant d'assurer qu'aucune demande formelle du joueur ou de ses représentants ne leur avait été envoyée. Appelé en sélection pour cette trêve internationale, le Fennec est censé retrouver le chemin du centre d'entraînement ce mercredi, ou jeudi en fonction des vols retours, comme son compatriote Islam Slimani. Le club finistérien confirme qu'un point est prévu entre Grégory Lorenzi, le directeur sportif, et les internationaux à leur retour pour faire un premier bilan du début de saison. De son côté, le père et agent du joueur, Abdelhafid Belaïli n'a pas donné suite à nos sollicitations.Arrivé en provenance du Qatar SC lors de la dernière journée du mercato hivernal 2022, l'ailier de 30 ans, qui serait pourtant l'un des joueurs préférés de l'entraîneur Der Zakarian, aura soufflé le chaud et le froid lors de ses premiers mois avec son nouveau club (3 buts en 13 matchs). L'international algérien, arrivé à la fin de sa pige au mois de juin après une fin de saison canon, était déjà pressenti sur le départ cet été. Lors d'une interview donnée auen mai, quelques signes d'hésitations sur son futur apparaissaient déjà :Finalement, l'histoire ne s'arrête pas là. L'Algérien rempile pour une saison supplémentaire le 10 juillet dernier. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com