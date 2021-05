Sporting Portugal, le lion rugit encore

Emmené par Rui Jorge, Rui Bento, Beto, Jardel, João Pinto et le jeune Ricardo Quaresma, le Sporting Portugal remportait le championnat portugais lors de la saison 2001-2002. Depuis ? Plus rien... jusqu'à cette incroyable saison 2020-2021 qui a vu les Lions écrabouiller le championnat. Depuis mardi et sa victoire face à Boavista (1-0), le Sporting, invaincu à deux journées de la fin, est le nouveau championnat du Portugal.

Le Sporting champion du Portugal, dix-neuf ans après !

Souviens-toi l'été 2018

Et tout d'un coup, le Covid a disparu. Ou du moins, tout le monde l'a oublié le temps de quelques heures. Que ce soit les joueurs qui se font des câlins, s'embrassent et soulèvent leur coach Rúben Amorim dans le ciel d'un Estádio José Alvalade vide. Ou bien les supporters du Sporting qui se sont amassés aux alentours de l'enceinte durant la rencontre face à Boavista pour apporter leur soutien à leurs héros et envoyer quelques feux d'artifice. Mais aussi les téléspectateurs qui ont pris un immense plaisir à revoir la vie d'avant - et la vie future - avec le bus à impériale desqui traverse les rues de Lisbonne escorté par des milliers de supporters tout de vert vêtu avant d'arriver sur la fameuse Praça Marquês de Pombal, colorée en vert pour l'occasion, là encore noire de monde vêtu aux couleurs du gang de Grove Street dans. Même si le Portugal sort peu à peu de la crise sanitaire - le couvre-feu est levé, les restaurants et les cinémas sont rouverts -, les autorités avaient pourtant demandé de ne pas se rassembler en grands groupes, ou du moins d'essayer de respecter les distanciations sociales. Sauf que ce mardi 11 mai, ceci était impossible pour le Sporting Portugal qui a attendu 19 ans avant de reconquérir la Liga Nos.Parmi ces supporters heureux, certains étaient pourtant présents il y a 3 ans quasiment jour pour jour lorsque le Sporting Portugal vivait l'une des pires journées de ses 115 ans d'existence. Après une énième défaite sur la pelouse de Maritimo, une cinquantaine de "supporters" s'étaient alors rendus au centre d'entraînement deset avaient frappé certains joueurs.