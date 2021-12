Spider-Man, 1er film de l'ère Covid à dépasser le milliard de dollars au box-office

Un fan du superhéros en marge d'une projection du film "Spider-Man: No Way Home" à Los Angeles, le 13 décembre 2021 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Emma McIntyre )

Le nouveau Spider-Man est devenu le premier film de l'ère Covid à engranger plus d'un milliard de dollars, durant le weekend de Noël dans le box-office, a indiqué dimanche Exhibitor Relations, cabinet spécialisé dans l'industrice cinématographique.

"Spider-Man: No Way Home", avec la star britannique Tom Holland, a collecté 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions à l'international, soit plus d'un milliard de dollars sur 12 jours, confirmant les attentes des analystes.

Il rejoint ainsi "Star Wars: The Force Awakens" qui était parvenu à cette performance en 2015, selon le magazine Variety, et ce malgré la propagation de Omicron, le variant très contagieux du Covid-19 qui perturbe à présent le monde entier.

L'acteur britannique Tom Holland, premier rôle du film "Spider-Man: No way home", en marge d'une projection à Los Angeles, le 13 décembre 2021 ( AFP / VALERIE MACON )

Avec un montant estimé à 23,8 millions de dollars, "Sing 2" a été la tête de l'affiche du weekend.

Il a dévancé "The Matrix: Resurrections" et "The King's Man" qui ont obtenu respectivement 12 millions de dollars et 6,4 millionde dollars.

"American Underdog", basé sur l'histoire réelle de Kurt Warner, qui d'employé de supermarché devient le meilleur joueur de la Ligue nationale de football (NFL), se trouve en cinquième place avec 6,2 millions de dollars.

