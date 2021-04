Spectacle pharaonique et défilé de momies royales au Caire

Encadrés d'une garde montée, les premiers chars noirs ornés de motifs dorés et lumineux rappelant les embarcations funéraires antiques ont quitté à 20H00 (18H00 GMT) la place Tahrir et le musée du Caire, où les momies reposaient depuis plus d'un siècle.

La place était fermée à la circulation ainsi qu'aux piétons, comme l'ensemble du trajet de quelque sept kilomètres à travers les rues du Caire, jusqu'au NMEC situé dans le sud de la capitale.

Sous les coups de canon, les chars sont arrivés au nouveau musée vers 20H30, accueillis par le président Abdel Fattah al-Sissi.

Le spectacle était diffusé en direct à la télévision égyptienne et sur Twitter, le hashtag en arabe #convoi_des_momies_royales faisait partie des tendances mondiales en vogue.

Dans l'ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa (XVIe siècle avant J-C.), surnommé "le courageux", a ouvert la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J-C.). Parmi les momies les plus connues figurent celles des souverains Hatchepsout et Ramsès II.

Baignée dans une lumière bleue, la procession a quitté le musée centenaire, accompagnée par des figurants en costume pharaonique, de chars tirés par des chevaux, sous les battements de tambours d'une fanfare et sur fond de musique symphonique.

