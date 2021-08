Sparta Prague-Monaco : Cesc Fàbregas, un taulier sur le Rocher

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l'AS Monaco doit passer par un double tour préliminaire pour espérer rallier la phase de poules de la Ligue des champions. Une aventure qui débute ce mardi sur la pelouse du Sparta Prague (19 heures) pour la jeune bande de Niko Kova? qui sait déjà qu'elle devra ensuite se défaire de Genk ou du Shakhtar en cas de qualification. Un défi pour lequel l'entraîneur allemand s'appuiera sur un grand habitué des joutes européennes pour guider sa troupe : Cesc Fàbregas.

Européen convaincu

11 décembre 2018. Monaco achève une piteuse phase de poules de Ligue des champions par une dernière défaite face au Borussia Dortmund et sort la tête basse avec un seul petit point glané à Bruges. Près de trois ans plus tard, le club de la Principauté se voit offrir l'opportunité de renouer avec la Coupe aux grandes oreilles cet été. La mission est claire : survivre à un double tour préliminaire pour profiter à nouveau d'un automne européen qui aurait tout du magnifique retour au premier plan pour un club qui a flirté avec l'enfer entre-temps. C'est d'ailleurs au cœur de cette saison 2018-2019 à oublier que Cesc Fàbregas a débarqué sur le Rocher en cours de route, histoire de venir prêter main forte à une équipe à la dérive. Voilà désormais l'Espagnol prêt à jouer les tauliers au sein d'un jeune effectif en plein renouveau.Sur la pelouse de la Generali Arena, une large partie des rangs monégasques disputera son premier match de Ligue des champions, même s'il faudra encore attendre le prochain tour pour entendre résonner la fameuse petite musique. Ce sera en revanche une 111apparition pour Fàbregas, qui s'apprête à disputer sa quinzième campagne dans le plus prestigieuse des compétitions européennes. Repéré très jeune par Arsenal, l'Espagnol avait fait ses grands débuts continentaux en... octobre 2004 lors d'un nul face au Panathinaïkos, avant d'atteindre la finale de la compétition deux ans plus tard, toujours avec les. Son meilleur parcours en C1 avant des tentatives vaines sous les couleurs du Barça puis de Chelsea.Surtout, le champion du monde 2010 fait office de patron dans cette jeune équipe de Monaco qui ne compte que deux trentenaires parmi ses joueurs de champ (Fàbregas et Wissam Ben Yedder). ", confiait l'intéressé àau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com