Spalletti-Napoli, les secrets d'un mariage réussi

Ce dimanche, Luciano Spalletti fait son retour au stadio Olimpico, sur le banc du Napoli. Un come-back qui n'a rien d'anodin : il débarque là en leader invaincu de la Serie A (8 matchs, 8 victoires). Mais aussi avec le statut de dernier coach à être parvenu à remporter un trophée à la Roma, en 2008.

Métamorphosé ? Non, peaufiné !

Lorsque, le 24 mai 2008, il soulève dans le ciel de Rome la Coupe d'Italie, en compagnie de son capitaine Francesco Totti, Luciano Spalletti est loin de s'imaginer qu'il s'agit là du dernier trophée remporté par la Roma avant un bon bout de temps. En effet, cela fait 13 ans et demi, depuis ce jour, que le clubn'a plus rien gagné. Spalletti, lui, est allé garnir son armoire à trophées en Russie, au Zénith, pendant que la Roma a souvent gratté des deuxièmes places (avec Claudio Ranieri et Rudi Garcia, notamment), mais sans jamais parvenir à triompher. Or, cet été, l'arrivée de José Mourinho sur le banca redonné de l'espoir aux tifosi. Avec un coach deux fois vainqueur de la Ligue des champions, et deux fois du Scudetto (en 2010, il avait d'ailleurs terminé premier, deux petits points devant la Roma), tout rêve était permis. Cette arrivée en a pratiquement éclipsé une autre : celle de Luciano Spalletti sur le banc du Napoli.Après deux années sabbatiques, le divin chauve a repris du service pour embrasser le projet napolitain. Sa signature a fait peu de bruit, la presse italienne préférant déblatérer sur les arrivées plus retentissantes d'Inzaghi à l'Inter, de Sarri à la Lazio, d'Allegri-bis à la Juve et, donc, de Mourinho à Rome. Pourtant, après huit journées, le constat est implacable : c'est bien Spalletti et son Napoli qui dominent de la tête et des épaules cette Serie A. Huit matchs, autant de victoires, et un test face à ses anciens supporters (qui ne lui ont jamais vraiment pardonné la rupture avec Totti) qui tombe à point nommé.Les statistiques parlent d'elles-mêmes : le Napoli réussit là le meilleur début de saison de son histoire. Même avec Maradona, même avec Cavani, même avec Higuaín : jamais lesn'avaient commencé une saison par huit victoires de rang. Et ce n'est pas tout : ils vantent actuellement la meilleure défense du championnat (seulement trois buts encaissés en huit journées), et la deuxième meilleure attaque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com