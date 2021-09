Spaces : le nouveau joujou de la communauté football sur Twitter

Depuis le début de l'été, la communauté football sur Twitter dispose d'un nouveau joujou : les Spaces. Au fil des semaines, ces salons vocaux accessibles à tous ont pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à rassembler plusieurs milliers de personnes en pleine nuit. Alors, simple mode ou nouvelle façon de vivre sa passion pour le ballon rond ?

Hameçon, entre-soi et EELV

Après Thomas Pesquet qui tweete sur le foot depuis l'espace, on peut maintenant parler de foot dans des Spaces sur Twitter. Cette nouvelle fonctionnalité du réseau social préféré des supporters en colère est la principale nouveauté de la saison 2021. Apparus au printemps dernier, les Spaces déboulent dans le monde du ballon rond depuis cet été. Le principe : un salon vocal auquel n'importe quel compte Twitter peut participer, à condition d'avoir une connexion et des écouteurs fiables. Treize personnes peuvent ainsi échanger, écoutées par des milliers d'autres.(un réseau social de salons vocaux qu'on ne pouvait rejoindre que sur parrainage, NDLR)., resitue Adrien Macé, Social Media Manager de francetvsport.Six mois plus tard, on ne compte plus les Spaces dédiés au foot.Tout cela a commencé avant le début de l'Euro, moment choisi par Twitter pour déployer sa nouvelle fonctionnalité. Au début, seuls les comptes avec plus de 600 abonnés peuvent lancer un Space. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur un bouton, d'attendre que des followers vous rejoignent, et de parler. Une sorte d'appel de groupe, quoi., résume Serious Charly, ponte de la communauté lyonnaise sur les réseaux, et CM dans le civil. Le Gone est, sans le savoir, l'un des premiers à utiliser la fonctionnalité en France, la faisant ainsi découvrir à ses 58 000 abonnés. Et pour cause : quand un utilisateur lance un Space, ses followers reçoivent une notification indiquant qu'il est en train de parler. Un hameçon qui a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com