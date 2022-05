Southampton : Un Award pour James Ward-Prowse

Nommé parmi les huit candidats au titre de meilleur joueur de Premier League, James Ward-Prowse vient de signer deux saisons de haut vol dans son club de toujours, Southampton. Celui qui est très certainement le meilleur tireur de coup franc de la planète à l'heure actuelle rayonne, alors que son équipe lutte pour le maintien depuis de nombreuses années maintenant.

Southampton Liverpool 17/05/2022 à 20h45 Premier League Diffusion sur

Angle de 45 degrés et petit saut

Juninho. Messi. Beckham. Mihajlović. Maradona. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. Koeman. Nedvěd. Pirlo. Neymar. Dybala. Payet. Stoitchkov. Shevchenko. Parejo. Depay. Baggio. Del Piero. Rui Costa. Recoba. Rivaldo. Zola. Henry. Kolarov. Fàbregas. Sneijder. Hagi. Eriksen. Voire même Youssouf M'Changama s'il est abonné à beIN SPORTS : des tireurs de coup franc 5 étoiles , Pep Guardiola en a vu passer des flopées, en plus de 30 ans sur et autour des terrains. Pourtant, lorsqu'il s'agit de désigner celui qui l'a le plus scotché dans l'exercice, le technicien catalan dégaine le nom d'un bonhomme d'un mètre 73, 27 ans au compteur, 10 sélections avec l'Angleterre, et qui n'a jusqu'ici jamais quitté son modeste Southampton, dont il est un pur produit et le capitaine courage : James Ward-Prowse., lâchait Pep en janvier.[...]Depuis son premierrentré en 2016, JWP en a enquillé au total quinze, dont… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com