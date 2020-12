Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Southampton enchaîne face à Sheffield, Tottenham freiné par Crystal Palace Reuters • 13/12/2020 à 17:47







Southampton enchaîne face à Sheffield, Tottenham freiné par Crystal Palace par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 12e journée de Premier League, le leader, Tottenham en quête d'une nouvelle victoire, se déplaçait à Crystal Palace, 11e du championnat. Le match avait bien commencé pour les hommes de José Mourinho grâce à l'ouverture du score d'Harry Kane à la 23e minute sur une passe décisive d'Heung-Min Son. Le score n'en restera pas là, car à la 81e, c'est le milieu de terrain Schlupp de Crystal Palace qui a ramené son équipe à 1-1. Tottenham perd donc 2 points dans la course au titre de Premier League, et Crystal Palace vient arracher un bon point à domicile face au leader du championnat. Du côté de Southampton, la bonne forme est confirmée en s'imposant à domicile 3-0 face à Sheffield United. Les hommes de Ralph Hasenhüttl montent provisoirement sur le podium à la 3e place du championnat et n'est qu'à 2 point de Tottenham.