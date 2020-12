Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Southampton enchaîne à Brighton par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir se concluait la onzième journée de PRemier League avec un match opposant Brighton et Southampton à l'Amex Stadium. Ce sont les visiteurs qui se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à deux buts de Verstergaard bien servi par Ward Prowse à la 45ème minute. Le score s'est scellé à la 81ème minute après le penalty de Danny Ings à la 81ème minute. C'était pourtant les locaux qui avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Pascal Gross sur penalty à la 26ème minute. Cette victoire confirme la bonne forme des Saints qui pointent à la cinquième place. Brighton est quant à lui seizième.