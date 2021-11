information fournie par So Foot • 28/11/2021 à 17:02

Sous la neige, Manchester City et Leicester s'évitent un coup de froid

Pas de Burnley-Tottenham ce dimanche après-midi, la faute à de grosses chutes de neige dans le Lancashire, mais du spectacle sur les trois autres pelouses. Bravant le froid et les flocons, Manchester City a disposé de West Ham pour revenir provisoirement à hauteur du leader Chelsea (2-1). Porté par le duo Maddison-Vardy, Leicester est sorti vainqueur d'un duel spectaculaire contre Watford (4-2). Le promu Brentford a également gagné devant son public, au détriment d'Everton (1-0).

Manchester City 2-1 West Ham

C'est tout de suite plus facile quand il n'y a pas Alphonse Areola en face. Impérial face auxau mois d'octobre, le Français était remplaçant ce dimanche, comme de coutume en Premier League. Depuis le banc de touche, il a assisté, impuissant, au deuxième revers consécutif de West Ham en championnat. Sous d'abondants flocons de neige, Manchester City a maîtrisé son sujet, Kyle Walker donnant rapidement un premier avertissement (7). Buteur mais hors-jeu (17), Riyad Mahrez s'est mué en passeur pour İlkay Gündoğan, qui a marqué en renard des surfaces (33). Jusqu'au bout, le champion a continué d'imprimer son tempo et d'apporter le danger dans la surface londonienne, par Mahrez (41), Gabriel Jesus (56) ou encore Gündoğan (80). C'est finalement Fernandinho qui fera le break, servi par Jesus (90). Le golazo de Manuel Lanzini arrivera trop tard pour les(90+5). Ils voient le trio de tête s'échapper et leur quatrième place menacée, tandis que les troupes de Guardiola récupèrent le deuxièmeavec 29 points, autant que le leader Chelsea. La pression est sur les, qui reçoivent Manchester Lire la suite de l'article sur SoFoot.com