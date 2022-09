Sous la baguette de Graham Potter

Choisi pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, Graham Potter, 47 ans, s'apprête à changer de bain après une aventure mythique à Östersund, un passage à Swansea et plusieurs saisons enthousiasmantes à Brighton. Mais pourquoi a-t-il été élu ? Retour sur la construction d'un type unique.

"J'ai compris qu'il y avait une certaine conventionnalité dans le football suédois autour de la rigueur, d'une base défensive solide. Nous, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on s'est ensuite posé la question : comment peut-on faire différemment ?" Graham Potter, à son arrivée à Östersund

Il y a d'abord eu le silence, un jour d'hiver, au volant d'une voiture dévorant à toute allure l'autoroute M62 pour se garer, au bout du chemin, sur un parking de Wigan, devant un hôtel. Fin 2009, Graham Potter a 34 ans, il vit à Leeds avec sa femme et travaille à l'université de la ville. Sans le savoir, il s'apprête à prendre un uppercut envoyé par un drôle de type, Daniel Kindberg, venu jusqu'en Angleterre lui parler d'un drôle de coin : Östersund, une ville plantée au milieu des grands plateaux, des massifs et des lacs de la Suède sauvage, où, l'hiver, le soleil ne se lève que deux petites heures par jour. Si Kindberg a grimpé dans un avion, c'est aussi parce que Potter est un drôle de bonhomme, un type à part, un ancien joueurqui a enchaîné les clubs avant d'être diplômé d'un master en leadership et intelligence émotionnelle. Employé à l'université de Leeds, le natif de la banlieue de Birmingham teste depuis plusieurs mois ses idées,. C'est justement ce qui intrigue Daniel Kindberg, venu à Wigan pour lui offrir quelques mois plus tard un cadeau : un laboratoire géant, l'Östersunds FK, dont Kindberg s'apprête à prendre les commandes alors que le club vient de tomber en division régionale, section Norrland. Son message est le suivant :Potter hésite. Puis il plonge : en décembre 2010, alors que sa femme est enceinte de leur premier enfant, le voilà à son tour dans un avion qui atterrit à Östersund. Quelques années plus tard, assis dans un vestiaire de la Jämtkraft Arena, il rembobinera :