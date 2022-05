Souleiman Ngamamba : " Être footballeur au Gabon, c'est presque l'enfer "

Le samedi 14 mai, les footballeurs professionnels gabonais vont retrouver les terrains et la compétition, après plus de deux ans d'interruption, notamment pour cause de crise sanitaire. Enfin, pas tous, puisque certains ont décidé de mettre un terme à leur carrière, comme le défenseur Souleiman Ngamamba (34 ans), ancien joueur passé par CF Mounana, l'USM Libreville et Missile FC, et qui a décidé, juste avant l'épidémie, de créer sa PME dans le secteur du bâtiment, dans la capitale gabonaise. En regrettant même de ne pas l'avoir fait avant...

"Je me dis que si j'avais su ce que c'était d'être footballeur au Gabon, je n'aurais pas choisi cette voie. Et aujourd'hui, je n'aurais pas cette impression d'avoir perdu mon temps."

Oui, si j'ai le temps, j'irai peut-être voir quelques matchs, car j'ai encore des amis qui sont en activité. Je suivrai les résultats, notamment ceux de Mangasport, un de mes anciens clubs. Mais une saison qui se déroule sur deux mois et demi, est-ce bien sérieux ? On va demander à des joueurs qui n'ont plus eu de compétition depuis plus de deux ans de jouer à un rythme soutenu. Et fin juillet, tout va s'arrêter. Est-ce que le championnat suivant reprendra en octobre, comme on l'entend ? On verra bien. Vous savez, être footballeur au Gabon, c'est presque l'enfer...Absolument. Je ne pouvais plus continuer. À quoi cela sert de jouer au football, d'y consacrer son temps, son énergie, et de ne pas pouvoir vivre de son travail ? La réalité des footballeurs professionnels au Gabon, c'est ça. Vous jouez, mais sur une saison de dix ou douze mois, vous allez toucher deux mois de salaire. Sauf pour ceux qui sont sous contrat avec des clubs soutenus par des gros sponsors, comme le Stade Mandji de Port-Gentil ou l'AS Mangasport. Au Gabon, l'État verse de l'argent aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 afin qu'ils puissent payer une partie des salaires des joueurs. Mais la plupart du temps, cet argent est détourné par des dirigeants de clubs ou par des fonctionnaires du ministère des Sports. Donc comme j'en avais assez de ne pas être payé tous les mois, j'ai préféré arrêter.Si, un seul : celui de ne pas avoir pris cette décision plus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com