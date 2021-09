Sorare : "On souhaite créer le prochain géant de l'entertainment sportif "

Entreprise française créée il y a trois ans, Sorare vient de réaliser la plus importante levée de fonds jamais enregistrée par une start-up française (680 millions de dollars). Spécialiste des cartes de football numériques, Sorare a déjà noué des partenariats avec des championnats majeurs, des fédérations et entend révolutionner les ligues de football virtuelles, comme le détaille Brian O'Hagan, en charge de la croissance de l'entreprise.

Les NFT débarquent en France, quèsaco ?

Sorare est en quelque sorte un Panini numérique. Le principe de collection de cartes de joueurs n'est pas nouveau, mais on l'a actualisé avec une technologie utilisant les NFT - des objets numériques infalsifiables - qui nous permet de créer des cartes de joueurs numériques échangeables en toute sécurité, avec différents niveaux de rareté et pouvant être utilisées dans un jeu. Le jeu peut rappeler un MPG ou un, mais la différence, c'est qu'on joue avec 5 cartes pouvant venir de n'importe quel championnat, contre des joueurs du monde entier. Par exemple, on peut aligner José Fonte en défense, Ronaldo en attaque et un joueur de J-League comme goal. Si nos joueurs ont été performants lors de leurs matchs réels, on peut gagner de nouvelles cartes.Si on fait cette levée de fonds, c'est parce qu'on souhaite créer le prochain géant de l'sportif. Notre but est de créer de la connexion entre des joueurs, des footballeurs et des clubs, via nos cartes. Après, nous réfléchissons à de nouveaux usages chaque jour. Par exemple, nous avons récemment organisé un tournoi sur la plateforme à l'issue duquel le gagnant obtenait une carte NFT de Gerard Piqué avec un week-end tous frais payés à Barcelone pour voir un match au Camp Nou. On construit une expérience qui s'adosse à une carte, l'idée est de créer un lien entre le digital et le monde physique. Prochainement, notre but est d'intégrer les vingt plus grandes ligues de foot mondiales et les cinquante principales fédérations