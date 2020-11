Soir de fête et de record pour le Dortmund de Haaland et Moukoko

Une belle soirée de fête pour Dortmund à Berlin.

Hertha Berlin 2-5 Borussia Dortmund

Dortmund prolonge Reyna jusqu'en 2025

On attendait le record de précocité de Youssoufa Moukoko, mais Erling Haaland n'est pas du genre à délaisser la lumière. Alors l'oiseau rare norvégien a enfourné un quadruplé pour terrasser le Hertha Berlin, avant de tranquillement passer le flambeau à l'autre jeune diamant duqui, en entrant en jeu, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga (16 ans et un jour). Magique.C'est un Hertha Berlin pourtant très faiblard à domicile qui prend tout de suite la mesure d'unassoupi. Lukébakio, notamment, a toute la latitude pour percer plein champ et allumer un pétard qui fuit la transversale (8). Par salves, la Vieille Dame fait planer des épées de Damoclès au-dessus de la tête des jaunes, mais le manque de justesse des locaux les pénalise au moment de conclure. Plus pour longtemps : sur un banal dégagement aux six mètres de Schwolow, lesoffrent un modèle de désorganisation défensive et permettent à Cunha d'ouvrir le score en toute impunité, d'une puissante patate plein axe. Flétris par la trêve internationale, les cadres dumanquent de jus et de lucidité, à l'image de Guerreiro et Haaland qui ne parviennent pas à égaliser sur une situation royale juste avant la mi-temps.Mais la pause a fait un bien fou aux organismes des visiteurs, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com