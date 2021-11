SoFoot Ligue : Nos conseils pour faire vos picks de la semaine 14

Vous vous êtes inscrits à la SoFoot Ligue, mais vous ne savez pas quelle équipe choisir pour ne pas finir la semaine avec 0 point ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.

L'équipe qu'il fallait jouer la semaine dernière : Mura

Le pick du lundi : Arsenal Tula

Le pick Ligue 1 de la semaine : Lille

Qui pensait qu'une grosse partie de la France allait se réjouir d'un but dans les arrêts de jeu d'Amadej Maroša pour Mura en Ligue Europa Conférence ? Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé ce jeudi soir. Il y a d'abord eu les fans du Stade rennais qui se sont emballés sur ce pion qui offre la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition à leur club de cœur qui termine ainsi devant Tottenham. Mais aussi les quelques fous qui avaient cliqué sur le club slovène face auxen SoFoot Ligue. Un coup de génie qui leur a valu 140 points bien mérités.Mais ce qu'oublie de dire Hubert Bonisseur de La Bath, c'est qu'il faut aussi bien choisir son pick de SoFoot Ligue. Celui-là même que les plus étourdis oublient. Et il n'est pas facile tant les choix sont rarement nombreux. Et souvent, il y a les mêmes championnats disponibles : l'Espagne, le Portugal, la Turquie et la Russie. C'est d'ailleurs dans ce dernier pays qu'il faut aller pour choper une belle cote, celle d'Arsenal Tula. Rien à voir avec le club de Lacazette, même si celui-ci aussi gagne rarement, comme le prouve leur dernière place au classement. Alors pourquoi eux ? Tout simplement car ils ont déjà réussi l'exploit de battre le leader, le Zénith, en octobre dernier. Et surtout car le Lokomotiv Moscou, qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, a une ribambelle d'absents entre les joueurs blessés et les suspendus.