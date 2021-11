SoFoot Ligue : Nos conseils pour faire vos picks de la semaine 12

Vous vous êtes inscrits à la SoFoot Ligue, mais vous ne savez pas quelle équipe choisir pour ne pas finir la semaine avec 0 point ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.

Pour s'inscrire à la SO FOOT LIGUE, c'est par ici.





L'équipe qu'il fallait jouer la semaine dernière : Libourne

Le pick des qualifications à la Coupe du monde (zone Europe) de la semaine : Norvège

Le pick des qualifications à la Coupe du monde (zone Amérique Centrale) de la semaine : Le Canada

Comme prévu, la Coupe de France a eu le droit à son lot de surprises. Et c'est finalement la plus grosse cote qui est passée avec ce match nul de Libourne, pensionnaire de National 3, face à Toulouse, leader de Ligue 2. Et tant pis si les Pingouins - oui, ils sont bien surnommés ainsi - ont finalement échoué aux tirs au but. Le plus important était déjà passé avec les 220 points remportés par ceux qui ont eu le courage de tenter cette folie. Ou pour ceux qui se sont rappelés que le Téfécé restera toujours le Téfécé.Ne vous fiez pas au match nul de la Norvège contre la Lettonie. Déjà car les Norvégiens ont frappé 25 fois au but sans jamais trouver la faille. Mais aussi car les Lettons ont aussi accroché le Monténégro et la Turquie et ont donné du fil à retordre aux Néerlandais. Des Pays-Bas qui ont, eux aussi, partagé les points avec le Monténégro malgré leur avance de 2 buts à la 80minute. Preuve que, malgré le retour de Van Dijk et le remplacement de De Boer par Van Gaal, les Bataves ne sont toujours pas soignés. Et la Norvège, malgré l'absence de Erling Haaland, va en profiter pour s'imposer. Et comme dans le même temps la Turquie va battre le Monténégro, les Pays-Bas vont se retrouver 3et ne verront pas le Qatar. Vous l'aurez lu ici en premier.1990. Voilà à quand remonte le dernier succès du Canada face au Mexique. C'était lors du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com