SoFoot Ligue : Nos conseils pour faire vos picks de la semaine 11

Vous vous êtes inscrits à la SoFoot Ligue, mais vous ne savez pas quelle équipe choisir pour ne pas finir la semaine avec 0 point ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.

Pour s'inscrire à la SO FOOT LIGUE, c'est par ici.





L'équipe qu'il fallait jouer la semaine dernière : St Albans City

Le pick du mercredi : La Jordanie

Le pick des qualifications à la Coupe du monde de la semaine : L'Irlande

Quel que soit le pays, les premiers tours de Coupe révèlent toujours quelques surprises. Et la FA Cup n'a pas échappé à la règle avec notamment cette victoire de St Albans City, pensionnaire de National League South (6e division), contre Forest Green (4e division). Mais finalement, ce résultat n'est pas si surprenant que ça. Déjà car il n'y a "que" deux divisions d'écart entre les deux équipes. Mais aussi car la Fôret Verte est actuellement leader de League Two. Et entre gratter deux tours en FA Cup ou économiser des forces pour grimper pour la première fois de leur histoire en League One, la question a été vite répondue.Il est parfois difficile de choisir un match le week-end avec tous les championnats proposés. En revanche, ce mercredi le choix sera bien plus facile puisqu'il n'y a qu'une rencontre au programme. Un amical entre le Kosovo et la Jordanie. Et même si les cotes ne sont pas encore proposées, il y a fort à parier que le Kosovo sera le grandissime favori de ce match. Pour autant, la Jordanie pourrait créer la surprise. Déjà car c'est un amical et le Kosovo se focalise surtout sur ce déplacement en Grèce en qualification à la Coupe du monde 2020. Mais surtout car les coéquipiers de Hamza Al-Dardour sont sur une bonne série après avoir écrasé la Malaisie et l'Ouzbékistan. Vous n'êtes pas convaincus ? Regardez le classement FIFA où la Jordanie se place 90, soit 23 places devant son adversaire du soir. Bon, il dit aussi que la Belgique est la meilleure équipe du monde.