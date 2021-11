SoFoot Ligue : Nos conseils pour faire vos picks de la semaine 10

Vous vous êtes inscrits à la SoFoot Ligue, mais vous ne savez pas quelle équipe choisir pour ne pas finir la semaine avec 0 point ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider.







L'équipe qu'il fallait jouer la semaine dernière : Crystal Palace

Le pick Ligue des champions de la semaine : Lille

Le pick Ligue Europa Conférence de la semaine : FC Bâle

La puissance de la SoFoot Ligue est telle que même les joueurs professionnels se sont mis à jouer. Et c'est notamment le cas de Aymeric Laporte. C'est en tout cas la seule manière d'expliquer son plaquage, digne d'un joueur du SUA, qui lui a coûté un carton rouge et provoqué la défaite de Manchester City contre Crystal Palace. Bon après ça valait le coup, ça lui a rapporté 160 points. Tout ça pour m'empêcher de flamber avec les 110 points rapportés par Karlsruhe que je vous avais annoncé la semaine dernière...Alors oui le LOSC n'a toujours pas remporté le moindre match de Ligue des champions cette saison. Sauf que le FC Séville non plus puisque le club espagnol a fait trois matchs nuls en autant de rencontres. Dont un 0-0 à Lille il y a deux semaines. Un affrontement duquel le LOSC aurait pu sortir vainqueur avec plus de précision devant le but, à l'image de son match contre Paris ce vendredi. Sauf qu'il y a bien un moment où les ballons vont finir par rentrer au fond des filets. Et de toute façon il faut toujours croire en une équipe qui possède Renato Sanches dans ses rangs. Et au pire, cela fera 0-0 et vous remporterez 28 points.L'avantage des matchs 4 de groupe en Coupe d'Europe c'est qu'une équipe affronte le même adversaire que lors du match 3. Et même si toutes les rencontres ne se ressemblent pas, tout ne s'est pas métamorphosé en deux semaines. Et l'Omonia Nicosie n'est pas devenue le Bayern Munich. Alors parfois il faut Lire la suite de l'article sur SoFoot.com