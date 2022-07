Sofiane Feghouli : "Tudor n'acceptait pas ceux qui baissaient les bras"

Galatasaray ne reste pas la meilleure expérience d'entraîneur d'Igor Tudor. Pourtant, viré dix mois après son arrivée en 2017, le nouveau boss de l'OM a marqué Sofiane Feghouli qui prévient tout Marseille : ça va être (très) intense.

C'est un très bon coach en devenir... s'il fait preuve d'autocritique. C'est fondamental pour arriver au top niveau. Je ne le connais pas assez pour savoir s'il est capable de se remettre en question. S'il y parvient, il sera un très bon coach.Oui, il est très investi, il est minutieux : travail psychologique, physique, tactique... Il cherche constamment à être meilleur et, le plus important, il déteste perdre, réellement. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai immédiatement compris qu'avec lui, nous allions être poussés dans nos retranchements. Et qu'avec l'équipe formée, cela allait nous mener au titre de champion.On réalisait des séances pouvant aller jusqu'à 7 ou 8 kilomètres parcourus. Ce qui est très élevé ! Mais nous dominions nos adversaires dans l'intensité, dans l'impact. Et avec la qualité des joueurs, c'était un gros avantage.

"Les séances d'entraînement étaient physiquement au top. Tactiquement, la semaine, le plan de jeu était bien préparé. En revanche, le relationnel avec les joueurs était parfois délicat. "

Je pense que la période d'Aurélien était différente de la mienne. C'était la fin…