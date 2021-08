information fournie par So Foot • 23/08/2021 à 15:00

Sofiane Diop-Monaco : la parole est aux joueurs

Après avoir dit ce qu'il pensait avec ses mots suite à la nouvelle défaite de Monaco face à Lens, Sofiane Diop a dû poster un message d'excuses dans la foulée sur les réseaux sociaux. Ce qui ne devrait jamais arriver, mais l'attaquant de 21 ans évolue dans un milieu où le contrôle a pris le dessus sur le naturel.

Mes propos d'après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n'étaient pas appropriés. Je m'en excuse auprès de tous, les supporters et le Club. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler ! pic.twitter.com/fQiljJXbL4 -- Sofiane Diop (@SofianeDiop) August 21, 2021

Des humains plutôt que des robots

Sofiane Diop est comme tout le monde, il n'aime pas perdre. Alors quand l'AS Monaco a essuyé une troisième défaite en huit jours ce samedi après-midi face à Lens, après celles contre Lorient et le Shakhtar, le jeune attaquant de 21 ans pouvait logiquement tirer la tronche. Quelques minutes après le coup de sifflet final et après avoir pris sa douche, le joueur formé à Rennes est même revenu au bord de la pelouse du stade Louis-II pour mettre des mots sur sa colère sur le plateau d'Amazon Prime., a-t-il lancé la tête basse aux côtés de Thierry Henry, nouveau consultant de la chaîne appartenant au groupe de Jeff Bezos.Les mots d'un type vexé, touché, qui ne font de mal à personne et qui ne devraient pas choquer.Moins de deux heures après sa sortie remarquée, Diop s'est pourtant fendu d'un tweet pour présenter ses excuses, sans que l'on ne sache si ce sont vraiment ses doigts qui ont tapé sur le clavier de son écran ou ceux d'unsans âme formé pour ces choses-là :