Sofiane Boufal : "J'ai dû arrêter l'école très tôt pour aider ma mère"

Après trois années compliquées à Southampton et un prêt au Celta de Vigo, Sofiane Boufal avait pris la décision de rentrer chez lui, en Maine-et-Loire, pour se relancer l'été passé. Après une saison tronquée par les blessures, l'international marocain a commencé le nouvel exercice en boulet de canon avec le SCO d'Angers.

"Revenir là où tout a commencé, je vois un peu ça comme une douche. Tu viens, t'es un peu sale, tu te laves et tu ressors propre, bien habillé, bien parfumé."

Je suis très content d'avoir fait une préparation complète parce que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, donc je me sens beaucoup mieux que la saison dernière. Physiquement et mentalement je suis prêt, donc on peut dire que c'est parti. On a très bien démarré la saison, et en plus, j'ai marqué mon premier but face à Lyon, à la maison, donc tout va pour le mieux.C'était une saison hyper difficile. La préparation n'était pas évidente dès le départ parce que je m'étais mis en tête de quitter Southampton, alors que le club voulait me garder. Pour moi, c'était clair, je voulais un nouveau challenge et voir autre chose. Je m'entraînais à part et j'ai signé à Angers le dernier jour du mercato sans préparation et à court de forme. Le problème, c'est que tu dois rattraper ton retard sur les autres et retrouver au plus vite une bonne condition physique. Honnêtement, j'ai trop tiré sur mon corps en voulant bien faire. Et puis le mercato en pleine période de Covid n'était pas facile à gérer, c'était vraiment usant mentalement. Il a duré jusqu'au 5 octobre, donc les clubs prenaient plus leur temps pour décider des transferts. La saison a déjà commencé, l'équipe a joué six matchs, et toi, tu débarques sans avoir eu de préparation avec le groupe.Plusieurs clubs m'ont fait des offres, notamment à l'étranger avec la possibilité de jouer la Ligue des champions, mais j'ai refusé. Je voulais rester dans un championnat majeur. Avec la crise sanitaire, les clubs avaient