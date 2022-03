Socios Verts : l'assurance Sainté

À l'heure du football business, un petit groupe d'amoureux de l'AS Saint-Étienne a décidé de monter un projet pour rendre le club à ses supporters. Rencontre avec les deux fondateurs du projet " Socios Verts ", qui rêvent d'avoir autant de membres qu'il y a de places dans le Chaudron.

"Défendre l'identité et les valeurs de notre club"

"Cela fait trois ans qu'on joue le maintien, il faut changer un truc, créer un nouvel élan... "Thierry Simonet est un amoureux de l'AS Saint-Étienne, un vrai. Et depuis l'automne, il est aussi le président et cofondateur de l'association Socios Verts, qui ambitionne d'installer un projet " socios " dans son club de cœur.Avec Jérémy Chatonnier, désormais coprésident et lui aussi désireux de favoriser un mouvement populaire autour de l'ASSE, Simonet monte le projet avec une première base de huit membres.Bénévolement, forcément.L'objectif de la joyeuse bande ?, pose d'emblée le vice-prez Chatonnier.Dans le concret, cela signifie que Socios Verts ambitionne d'entrer au capital du club avec un apport financier situé entre 2,5 et 5 millions d'euros. Pas de quoi obtenir les pleins pouvoirs donc.