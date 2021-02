Sociétés écrans aux îles Caïman : le Real Madrid a-t-il fraudé ?

Nouvelles révélations dans les Football Leaks. D'après une info dévoilée par le média allemand Der Spiegel et relayée par InfoLibre en Espagne, le Real Madrid aurait déclaré 200 millions d'euros dans des paradis fiscaux et ainsi échappé au fisc espagnol. Jusqu'à enquête et sanction ?

La fraude du Real

Depuis 2015, le consortium European Investigative Collaborations distille d'ennuyeuses révélations concernant la planète football, allant de dopages financiers, des fraudes fiscales de certains joueurs de football à des tentatives de corruption des instances. C'est le lanceur d'alerte Rui Pinto qui en est à l'origine, avec plus de 1,9 téraoctet de données, soit 18,6 millions de documents, envoyées au groupe de médias européens.Il y a deux ans, le Paris Saint-Germain et Manchester City s'étaient alors retrouvés dans l'œil du cyclone, avec des informations, relayées en France par Médiapart, sur un probable contournement du fair-play financier et des soupçons de tricheries. On parlait alors de plus d'un milliard d'euros illégalement injectés, depuis le début des années 2010, par les dirigeants des deux clubs, à travers des sociétés écrans ou des contrats de sponsoring surévalués. Sauf qu'à chaque fois, malgré les supposées preuves des Football Leaks, les affaires se sont conclues par des non-lieux ou des abandons de sanctions, par l'UEFA directement ou par le Tribunal arbitral du sport.À présent, c'est au tour du tout-puissant Real Madrid d'être au centre des révélations., en Allemagne, et InfoLibre, l'équivalent de Médiapart en Espagne, ont publié des documents prouvant une fraude fiscale consciente et assumée des dirigeants de la Maison-Blanche. Dès 2016, ils auraient négocié un contrat de rétrocession d'une partie de leurs droits commerciaux, essentiellement issus de la gestion numérique et des réseaux sociaux, avec le fonds d'investissement américain Providence Equity Partners. Ce contrat, signé sur une période de dix ans, d'une valeur de 500 millions d'euros, devait alors permettre d'augmenter de 23,75% leurs revenus commerciaux. Seulement, et c'est ce qui fait tache pour le Real Madrid, le deal n'aurait pas été pris directement avec Providence Equity, mais avec l'une de ses filiales, PQ VII Sàrl, domiciliée au Luxembourg. Après enquête, il s'avère qu'elle n'est qu'unedont les bénéficiaires ultimes sont