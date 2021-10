Sochaux tient la cadence, Nancy sort enfin de sa léthargie

Vainqueur d'une courte tête - celle de Tony Mauricio - à Rodez (0-1) ce samedi, Sochaux est désormais la seule équipe à suivre le sillage du leader toulousain. Juste derrière, Le Havre a dû partager les points avec Caen au terme d'un derby haletant (2-2). Et puis, tout en bas du classement, Nancy a enfin remporté son premier match de la saison, face à Guingamp (2-1).

Rodez 0-1 Sochaux

Nancy 2-1 Guingamp

Toulouse impose un tempo effréné en tête de course et, pour le moment, seul Sochaux parvient à suivre le rythme. Le FCSM a en effet décroché un quatrième succès sur les cinq dernières journées ce samedi, à Rodez (0-1). Longtemps verrouillée à double-tour, la rencontre entre Aveyronnais et Franc-Comtois a basculé dans le dernier quart d'heure, quand Tony Mauricio, 1 mètre 68 sous la toise, a battu Lionel M'Pasi d'une jolie tête (76). Derrière, la charnière Pogba-Ndour a tout fermé, et la bande à Omar Daf a gardé bien au chaud ces trois points qui lui permettent encore et toujours de rêver.Nancy la tient enfin ! Bon dernier au coup d'envoi de cette douzième journée, le club lorrain a profité de la réception de Guingamp pour décrocher sa première Lire la suite de l'article sur SoFoot.com