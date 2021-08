Sochaux sur le podium, Nancy, Grenoble et Dijon dans le rouge

Vainqueur de Dunkerque (1-0), Sochaux profite du match nul de Nîmes face à Pau (0-0) pour grimper sur le podium de la Ligue 2. En bas, la situation devient tendue pour Dijon, Nancy et Grenoble, de nouveau battus par QRM, Valenciennes et Niort.

Nîmes 0-0 Pau

Sochaux 1-0 Dunkerque

Après la victoire de Toulouse face à Bastia, Nîmes a manqué l'occasion de rejoindre le Tef en tête du classement. Les Nîmois ont peiné face à des Palois plus entreprenants, plus dangeureux, mais aussi terriblement maladroits. Si Ueda vient sauver le navire du Nîmes Olympique dans le premier acte, Victor Lobry aurait pu être le héros du Béarn si sa frappe n'avait pas échoué sur le poteau. Manque de Pau, ça ne passe pas.Vainqueur sur la plus petite des marges face à Dunkerque, Sochaux réalise la belle opération de la soirée en grimpant sur la troisième marche du podium. Comme souvent, le salut est venu de Gaëtan Weissbeck, à la réception d'une offrande d'Aldo Kalulu. Malgré une bonne partition, les Dunkerquois n'arrivent pas à égaliser et repartent une nouvelle fois bredouille dans le Nord. Avec un petit point, l'USLD est déjà en danger.