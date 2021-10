information fournie par So Foot • 30/10/2021 à 21:15

Sochaux stagne, Caen et Nîmes coulent

Les têtes d'affiche n'ont pas profité du faux-pas de Toulouse en ouverture de cette 14e journée de Ligue 2. Comme la semaine dernière, Sochaux s'est contenté d'un point à Nancy (0-0) pendant que Le Havre et Ajaccio chutaient respectivement à Dunkerque et Pau (1-0). Plus bas, Nîmes n'a pas arrangé son cas en s'inclinant aux Costières contre Nîmes (1-2) et Caen a encore perdu à la maison face à Grenoble (0-1). Tout comme Dijon, battu par le Paris FC (0-1).

Nancy 0-0 Sochaux

Dijon 0-1 Paris FC

Décidément, Sochaux supporte mal la pression. Une semaine après avoir raté le coche contre Quevilly-Rouen, les Lionceaux ont de nouveau manqué l'occasion de passer leader du championnat à Nancy (0-0) après le nul de Toulouse contre Guingamp. Devant plus de 500 supporters à Marcel-Picot, les ouailles de Pedretti ont d'abord fait le siège du camp nancéien en première période, sans que Weissbeck et compagnie ne parviennent à transpercer le bloc discipliné des Lorrains. Très appliquée, la troupe de Benoît Pedretti a confirmé qu'elle allait mieux, malgré sa place de lanterne rouge. Nancy a même eu les occasions de faire tomber le favori sochalien dans le deuxième acte, mais Biron n'a toujours pas réglé la mire. Un nul encourageant pour l'ASNL et un résultat frustrant pour Sochaux, visiblement attaché à sa 2place.