Sochaux récupère son trône, Le Havre suit, Caen cale

Nettement dominateur face à une équipe de Nîmes dans le dur, Sochaux a récupéré sa place en tête du classement de Ligue 2, suivi de près par Le Havre, tombeur au finish d'Annecy. Parmi les prétendants à la montée, Caen est tombé à Grenoble et le Paris FC face à Rodez. Dans le bas du tableau, Pau s'est donné de l'air en battant Valenciennes.

Sochaux 3-1 Nîmes

Paris FC 1-2 Rodez

Les Lionceaux continuent de tout croquer sur leur passage. Surpris par le mordant des Crocos à l'entame de match et l'ouverture du score de N'Guessan d'une frappe croisée, le leader s'est bien repris. Bien aidé par la passivité de la défense adverse, Mauricio ramène rapidement les siens, avant que Sissoko ne profite d'un festival de Kalulu pour doubler la mise. Sochaux a pris les commandes des opérations et ne les lâche plus, le même Sissoko s'offrant même le doublé à la reprise. Nîmes a beau toucher le poteau, Sochaux récupère son trône.Le gros coup de la soirée. Nettement dominateurs dès les premières minutes, les Franciliens voient leur supériorité concrétisée par le penalty de Guilavogui. Une soirée tranquille pour la bande de Thierry Laurey ? Pas du tout, puisqu'en face, Rodez joue l'un de ses meilleurs matchs de ce début de saison. Et recolle par Vandenabeele, buteur de la tête sur coup-franc. Avant de parvenir à prendre les devants sur un penalty concédé par Filipovic et transformé par Danger.