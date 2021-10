Sochaux rate le coche, Amiens et Dijon respirent

Tenu en échec par QRM à Bonal (1-1), Sochaux manque une occasion en or de s'emparer de la tête du classement après le nul du TFC à Paris dans l'après-midi. Alors qu'Ajaccio et Le Havre suivent le rythme en tête, Dijon et Amiens - vainqueurs de Grenoble (2-1) et Valenciennes (3-0) - prennent un peu d'air sur la zone rouge.

Sochaux 1-1 Quevilly-Rouen

AC Ajaccio 2-0 AS Nancy-Lorraine

Alors qu'il avait une opportunité en or de monter sur le trône de la Ligue 2 après le nul du TFC, Sochaux s'est pris les pieds dans le tapis. Menés pour la première fois de la saison à Bonal sur une réalisation de Gbelle, les Lionceaux ont sonné la révolte au retour des vestiaires grâce à Do Couto. Malgré une énorme pression jusque dans les ultimes secondes, Sochaux ne repart qu'avec un petit point et reste toujours dauphin duMême sans Giovanni Haag, l'AS Nancy est retombée dans ses travers à François-Coty. Largement dominés par l'AC Ajaccio, les Nancéiens ont subi la loi de Nouri, auteur de son premier doublé en Ligue 2 depuis trois ans. Deux missiles, aucun but encaissé, le nul de Sochaux et une troisième place au classement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com