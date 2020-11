Sochaux gifle Le Havre, Troyes sur le podium

Aucune victoire à l'extérieur en Ligue 2, ce samedi. Troyes fait la bonne opération du soir, en retrouvant le podium grâce à son succès sur Amiens (2-1). De son côté, Sochaux a cartonné contre Le Havre (4-0) tandis que Caen et Auxerre ont été tenus en échec à domicile.

Troyes 2-1 Amiens

Auxerre 1-1 Valenciennes

Face à la moins bonne attaque de Ligue 2, l'ESTAC a cru s'être rapidement mis à l'abri grâce à son intenable renard des surfaces, Touzghar, imité par Saint-Louis juste avant la pause. Mais le penalty transformé par Mendoza a relancé la fin de partie. Le même joueur qui, quelques minutes plus tard, a pris rouge. Comme un signe qu'Amiens, toujours quatorzième, n'y arrive pas. Troyes est au contraire tout sourire, et fait la belle opération de la journée en montant sur le podium., comme le nombre de buts de Touzghar depuis cinq matchs. Le Tunisien, en grande forme, a planté un but à chaque fois.L'AJA n'a pas gagné trois matchs de suite depuis 2018, et la série n'était pas loin de s'arrêter. Pourtant, Auxerre manque d'inspiration en début de match et Valenciennes punit très rapidement les joueurs de Furlan par l'intermédiaire de Teddy Lire la suite de l'article sur SoFoot.com