Sochaux et Le Havre se rapprochent, Ajaccio perd gros

Victorieux de Niort (1-0) et Dijon (2-0), Sochaux et Le Havre profitent du nul de Toulouse pour se rapprocher de la tête alors qu'Ajaccio perd des plumes face à QRM (1-0). En bas de classement, Nancy est allé chercher un bon point sur la pelouse du Paris FC (1-1).

Sochaux 1-0 Niort

AC Ajaccio 0-1 Quevilly-Rouen Métropole

La belle opération de la soirée est pour Sochaux, vainqueur de Niort sur la plus petite des marges. Longtemps sans idée et sans rythme, les Lionceaux s'en sont remis à Aldo Kalulu, venu délivrer ses coéquipiers dans le dernier quart d'heure sur un but de renard des surfaces. Les Sochaliens reviennent à un point de Toulouse, tenu en échec par Amiens un peu plus tôt dans l'après-midi.Le hold-up de la soirée est signé Quevilly-Rouen. Alors que les Normands n'avaient cadré aucune frappe lors des 45 premières minutes, les coéquipiers de Duckens Nazon ont retourné les Corses à l'heure de jeu sur une belle frappe de Diaby avant de serrer les fesses en infériorité numérique. Au classement, QRM fait un bond de quatre places pour faire une entrée fracassante dans le top 10 alors que l'ACA se fait chiper sa quatrième place par le HAC.