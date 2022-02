Sochaux et Auxerre à l'arrêt, Quevilly et Dunkerque se donnent de l'air

Huit rencontres, six matchs nuls. Sochaux, Auxerre, Le Havre et Niort ne sont guère plus avancés dans la course à la montée en Ligue 1. Les vainqueurs de la soirée s'appellent Quevilly-Rouen et Dunkerque, qui se donnent tous deux de l'air dans le bas du classement.

Nancy 1-1 Caen

Quevilly-Rouen 1-0 Grenoble

Les démons ne veulent pas s'en aller. Balayé il y a quelques jours à Valenciennes, Nancy a tenu, mais n'a pu faire mieux qu'un nul face à Caen. Un raté de Latouchent restera la seule véritable opportunité en première période, avant une discussion les yeux dans les yeux des Lorrains au moment de revenir sur la pelouse pour la seconde période. Servi par Lefebvre, Biron ouvre ensuite le score, pensant lancer parfaitement son équipe. C'était sans compter sur l'égalisation d'Alexandre Mendy, en renard après une volée de Jeannot détournée par Valette. Nancy qui pousse pour essayer de gratter un succès déjà presque vital, mais il n'en sera rien.C'est la misère dans l'Isère. Barragiste – avec un match en retard – Grenoble est dans le dur. Et ce n'est pas ce déplacement en Normandie qui va rassurer l'équipe qui luttait pour monter en Ligue 1 il y a tout juste un an. Nazon se procure même plusieurs situations pour Quevilly, à qui il ne manque que l'efficacité pour prendre les devants. QRM qui se contente finalement d'un but de Jozefzoon, bien trouvé en pleine surface à un quart d'heure du terme pour l'emporter sur la plus petite des marges.