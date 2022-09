Sochaux cartonne, Amiens reste leader, Le Havre fait tomber Caen

Le multiplex nous a offert 28 buts. Merci la Ligue 2.

Sochaux renversant, QRM et Niort assurent le spectacle

Le HAC arrache le podium, Valenciennes le top 5

Sans spectacle, mais avec l'expulsion d'Ahmed Kashi (81), Metz et Annecy n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul et vierge. Sochaux a renversé Laval, pour un succès essentiel et tout en panache. Et ce sont les Lavallois, en actuelle méforme, qui ont pris les devants. Le centre de Rémy Duterte a ainsi permis à Julien Maggiotti de placer une belle volée au second poteau, pour ouvrir le score. Malheureusement pour les Tangos, l'expulsion de Yasser Baldé peu avant la mi-temps a fait vriller le système et a été exploitée par Tony Mauricio, auteur d'un excellent travail en retrait vers Gaëtan Wessbeck à l'égalisation. En supériorité numérique, les Lionceaux ont fini par passer devant, Julien Faussurier trouvant la tête de Moussa Doumbia. Ensuite, Tony Mauricio et Maxime Do Couto ont fait le break dans les ultimes instantsCinq buts, et une expulsion en 45 minutes : Quevilly-Rouen et Niort ont fait fort. QRM a pris l'avantage par Issa Soumaré dès le premier quart d'heure, avant que Nicolas Lemaître ne soit expulsé dix minutes plus tard (23). Un incident puni par Bilel Boutobba, sur penalty. A alors suivi un échange entre Louis Mafouta, auteur de la seconde réalisation normande, et Amadou Sagna, côté Chamois. Soumaré s'est quant à lui offert un doublé, à quelques instants de la pause. Au retour des vestiaires, les péripéties se sont enchaînées, et Boutobba y est à son tour allé de son deuxième pion, toujours sur penalty. En face, Quevilly a terminé à neuf avec le rouge du buteur Mafouta (54).Le Havre s'est adjugé le derby de Normandie face à Caen. Le HAC a pris les rênes d'entrée, œuvre de Victor Lekhal d'un penalty bien maîtrisé. À l'affût d'un cafouillage, Jamal Thiaré a creusé l'écart. La réduction du score de Godson Kyeremeh, dans le temps additionnel, n'y a rien changé