Sobriété énergétique : le foot va devoir s'y coller

L'actualité du foot, notamment autour du PSG, pourrait faire oublier que le monde continue de - mal - tourner. La crise énergétique qui s'annonce va par exemple nous contraindre à changer nos habitudes de privilégiés occidentaux. Le plan de sobriété de l'État arrive ainsi pour nous y pousser. Il concerne aussi le sport et donc le foot, qui va devoir s'adapter après en avoir beaucoup rigolé. Alors, pour commencer, quelle est l'empreinte carbone d'une armée numérique ?

Le sport, "Petit Poucet de l'exercice sobriété car il ne pèse que 1% "

Quarante mesures. Voici la contribution du monde du sport à l'effort national annoncé voici un dizaine de jours par le gouvernement sous la forme d'un plan de sobriété énergétique à décliner dans tous les secteurs économiques et les aspects de la vie quotidienne. Si parmi la grande famille du sport français, en plein mélodrame au CNOSF en ce moment, certaines disciplines ont commencé à effectuer leur introspection écologique, de la voile au ski, le football attirera toutes les attentions, au regard de son poids économique et des récentes controverses ciblant ses vilaines manies (des matchs en journée au char à voile de Christophe Galtier...). Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports qui empile chaque jour les dossiers sensibles sur son bureau, a donc égrainé une série de dispositions afin que le sport tricolore contribue lui aussi à réduire la facture nationale d'électricité (objectif, une baisse globale de 10% de la consommation d'énergie jusqu'en 2024). Personne n'y échappera, de la Ligue 1 au district de Lozère, les clubs appartenant aux fonds de pension américains autant que les modestes communes avec leur stade municipal. Certaines dimensions, tel le chauffage, y paraissent certes moins déterminantes pour une activité en plein air (l'eau chlorée des piscines va perdre 1 degré). Toutefois il va falloir songer à limiter un maximum le chauffage des pelouses et l'on entend déjà les commentaires sur leur état dès que l'hiver s'installera, surtout au retour de la Coupe du monde (cela fera peut-être des vacances aux arbitres). Plus globalement, le thermostat dans les loges ou les locaux se mettra au régime commun des 19 degrés, en guise de solidarité avec les supporters planqués sous leur plaid devant leur télé.La question centrale se focalisera malgré tout autour de la mobilité. Le foot pro et sa passion pour le jet privé ont suscité de nombreuses polémiques et comme souvent, le foot a servi de bouc émissaire un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com