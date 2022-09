Škriniar, le contrat de méfiance

Alors que le bail de Milan Škriniar expire en juin prochain et que le PSG revient à la charge pour l'enrôler cet hiver, l'Inter veut absolument le prolonger. Une situation délicate qui altère les performances du Slovaque et qui exaspère les supporters.

Inter Milan AS Rome 01/10/2022 à 18:00 Serie A Diffusion sur

Deux Milan décevants

Le 30 juillet dernier, alors que l'heure de jeu pointe le bout de son nez entre l'Inter Milan et l'Olympique lyonnais , Simone Inzaghi fait entrer Milan Škriniar. Blessé depuis le 6 juin, le défenseur slovaque participe enfin à sa première joute estivale, et son entrée sur la pelouse du stade Dino-Manuzzi de Cesena est suivie d'une ovation des tifosi. Normal, l'ancien de la Sampdoria est un pilier de l'équipe et, surtout, il semble parti pour rester au club malgré les rumeurs d'un départ au Paris Saint-Germain. Ce dernier aurait proposé jusqu'à 70 millions d'euros (bonus compris) pour convaincre Steven Zhang de lâcher le Slovaque. Insuffisant, puisque le président chinois de l'Inter en demandait au moins dix de plus. Problème, à quelques mois du mercato d'hiver, alors que Luís Campos et le PSG reviennent à la charge pour faire signer le défenseur de 27 ans, la stratégie du président chinois est en train de se retourner contre lui.Considéré comme un des meilleurs défenseurs de Serie A, voire d'Europe, le nouveau capitaine de la sélection slovaque est donc resté à l'Inter cet été. Et avec le seul départ… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com