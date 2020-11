Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ski alpin : Vlhova pour le doublé Reuters • 22/11/2020 à 15:46







Ski alpin : Vlhova pour le doublé par Pierre Sarniguet (iDalgo) Deux manches de coupe du monde et deux victoires pour Petra Vlhova qui a remporté aujourd'hui l'épreuve de Levi en Finlande. La Slovaque de 25 ans n'a laissé aucune chance à ses adversaires avec une deuxième manche dominée de la tête et des épaules. Derrière elle, le podium est complété par Michelle Gisin et Katharina Liensberger. On notera aussi que Mikaela Shiffrin faisait son grand retour sur les pistes après 10 mois d'absence et que pour la première fois depuis janvier 2018, l'Américaine ne termine pas sur le podium d'une manche de coupe du monde de slalom. Prochain rendez-vous le 28 décembre prochain à Semmering en Autriche.