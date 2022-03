Ski alpin: Odermatt, petit prince sacré roi à Courchevel

Le Suisse Marco Odermatt célèbre son premier gros globe de cristal dans l'aire d'arrivée de la dernière descente hommes de la saison de Coupe du monde à Courchevel le 16 mars 2022. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Suisse Marco Odermatt, prodige annoncé du ski alpin depuis des années, a définitivement changé de dimension en remportant mercredi à Courchevel le classement général de la Coupe du monde, le trophée le plus prestigieux de son sport.

Arrivé avec une avance très confortable sur ces finales, Odermatt savait qu'il serait sacré mais restait à choisir le jour de son couronnement. Comme d'habitude, le jeune helvète s'est montré pressé, et a terminé le travail en prenant la 2e place de la descente des finales.

(De gauche à droite) Le deuxième Marco Odermatt, le vainqueur Vincent Kreichmayr, et le troisième Beat Feuz posent après la dernière descente hommes de la saison de la Coupe de monde le 16 mars 2022 à Courchevel. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Odermatt a été devancé de 34/100 par le champion du monde autrichien Vincent Kriechmayr, qui l'a privé d'une première victoire dans la discipline. Le champion olympique suisse Beat Feuz a pris la 3e place à 54/100 mais a échoué à remporter un 5e petit globe de la spécialité, restant 13 points derrière le Norvégien Aleksander Kilde, 4e mercredi.

Sur la piste inédite de l'Eclipse, à la férocité largement adoucie par la douceur printanière arrivée en Savoie, Odermatt s'est montré impressionnant d'engagement et d'agilité, comme tout l'hiver. Il a conquis un 14e podium dans trois disciplines différentes (descente, super-G, géant), son 4e en descente, une discipline qui requiert habituellement plus d'expérience et un gabarit plus imposant.

Champion olympique du géant, spécialité dont il s'est déjà assuré du petit globe, le Nidwaldien a mené le classement général d'un bout à l'autre de la saison depuis sa victoire sur le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre.

A 24 ans, son avenir paraît doré s'il ne se blesse pas. Mais il faut se méfier des évidences, alors que le même futur était promis à son compatriote Carlo Janka, dernier Suisse sacré chez les hommes en 2010, sans que cela ne se concrétise.

Odermatt devance le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde de 359 points alors qu'il reste trois courses à disputer d'ici la fin de la semaine (la victoire vaut 100 points), dont le super-G dès jeudi.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde décroche le petit globe de la descente de la Coupe du monde à Courchevel le 16 mars 2022. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Norvégien peut se consoler avec le globe de descente, conquis de haute lutte mercredi en contenant le quadruple tenant du titre et champion olympique Beat Feuz.

De retour cette saison d'une grosse blessure à un genou en janvier 2021, Kilde a réussi l'exploit de remporter deux petits globes (descente et super-G), s'imposant comme le patron de la vitesse.

Seul Français en lice mercredi chez les hommes, le vice-champion olympique Johan Clarey a pris la 17e place.

Dans la foulée, l'Italienne Sofia Goggia a remporté le classement de la descente pour la 2e fois consécutive, avant même la fin de la course, grâce à la contre-performance de la Suissesse Corinne Suter, qui ne peut plus monter sur le podium et la rejoindre.