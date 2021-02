Six nations: les Bleus font coup double à Dublin

La joie du XV de France après son succès en Irlande lors du Tournoi des six Nations, à Dublin, le 14 février 2021 ( POOL / Brian Lawless )

Laborieux mais victorieux. Le XV de France a enchaîné, dans la douleur, un deuxième succès de rang dans le Tournoi des six nations 2021 en s'imposant en Irlande (15-13), dimanche, le premier succès des Bleus à Dublin depuis dix ans.

Mieux, une semaine après la démonstration en Italie (50-10), les hommes de Fabien Galthié ont pris les commandes du classement, doublant le pays de Galles, la seule autre équipe invaincue du Tournoi 2021.

Ils peuvent remercier leur capitaine Charles Ollivon, auteur du premier essai du match (28e), mais aussi le troisième ligne Grégory Alldritt, à nouveau auteur d'une prestation majuscule, ou l'arrière Brice Dulin, toujours vigilant en défense.

Comme en 2020, les Bleus lancent donc le Tournoi des six nations par deux succès. Une performance plus impressionnante que l'année dernière puisque, cette fois, les Bleus ont enchaîné deux succès à l'extérieur, une première depuis l'édition 2010.

Cette année-là, le XV de France de Marc Lièvremont avait remporté le Tournoi pour la dernière fois, Grand Chelem en sus après des victoires en Ecosse (19-8) puis au pays de Galles (26-20).

Prémonitoire? Pour rejoindre les coéquipiers de Thierry Dusautoir, Mathieu Bastareaud et Sébastien Chabal, sacrés il y a onze ans, les Bleus de 2021 devront cependant corriger quelques petites erreurs.

A commencer par leur indiscipline. Pénalisés à neuf reprises (dont six en première période), ils ont été pris dans le piège irlandais, jamais aussi fort que quand il s'agit d'appuyer là où ça fait mal.

Malmené pendant les trente premières minute, le XV de France a longtemps plié sans jamais rompre. Il a même évité la correctionnelle sur un essai refusé à James Lowe (25e), dans la foulée du carton jaune récolté par Bernard Le Roux (24e) pour un croche-pied sur Keith Earls.

- Jalibert à 2/5 au pied -

Le demi d'ouverture français Matthieu Jalibert (c) plaque le centre irlandais Robbie Henshaw lors du match du Tournoi des six Nations, à Dublin, le 14 février 2021 ( POOL / Brian Lawless )

Mais cette équipe de France a décidément de la ressource et elle l'a démontré en allant chercher l'essai dès sa première incursion dans les 22 irlandais: au sortir d'un bon travail de Matthieu Jalibert et d'Antoine Dupont, Gaël Fickou a su résister au retour de Rhys Ruddock pour servir son capitaine.

Ollivon, déjà serial scoreur lors du Tournoi 2020 (quatre essais), a ainsi débloqué la situation avec son premier essai de 2021, son huitième en vingt sélections.

En seconde période, les Français ont montré un autre visage, plus conquérant, plus sérieux. Et l'ailier Damian Penaud a fêté sa première titularisation depuis mars 2020 par un essai décisif (54e), bien décalé par Dulin.

Face à des Irlandais pas si vieillissants qu'annoncé, malgré les absences de plus de 300 sélections entre Jonathan Sexton, Conor Murray, James Ryan ou Peter O'Mahony, les Bleus ont eu du mal à mettre en place leur jeu.

C'est une des spécialités du XV du Trèfle, qui était bien décidé à ne pas perdre ses deux premiers matches dans le Tournoi depuis le passage à six nations. Raté.

Mais les Bleus ont, eux aussi, des ambitions à assumer et un standing à honorer. Deuxièmes d'un rien l'année dernière, les hommes de Fabien Galthié ont, semble-t-il, appris à "gagner moche".

C'est dans la ligne droite d'une équipe qui ambitionne de retrouver le top 3 mondial. Le sélectionneur des Bleus l'a d'ailleurs promis avant la rencontre: "Nous avançons sur notre chemin. Et nous sommes en capacité de progresser. Nous allons être meilleurs. L'équipe est en train de se densifier. Et elle est déjà meilleure que l'année dernière."

Celui qui n'a jamais perdu contre l'Irlande en tant que joueur (4 victoires en 1994, 1997, 2002 et 2003), le sait, il n'y a pas de mal à se faire Dublin.

La semaine de repos à venir va permettre aux Bleus de souffler un peu avant de reprendre leur marche en avant, avec la réception de l'Ecosse, le 28 février.

