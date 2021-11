Six millions de visiteurs pour l'Arc de Triomphe "empaqueté"

Des personnes devant l'Arc de Triomphe "empaqueté", oeuvre posthume de Christo et de son épouse Jeanne-Claude, le 30 septembre 2021 à Paris ( AFP / THOMAS COEX )

Six millions de personnes: c'est l'estimation du nombre de personnes qui ont vu "l'Arc du Triomphe, Wrapped (enveloppé)" à Paris, oeuvre posthume de Christo et de son épouse Jeanne-Claude, selon un rapport rendu public mardi.

C'est plus que pour le "Wrapped Reichstag" à Berlin en 1995 (cinq millions) et que pour "The Gates" en 2005 à New York (4 millions), selon les équipes chargées de l'organisation du projet, "rêve fou" de l'artiste bulgare, connu dans le monde entier pour ses emballages monumentaux.

Christo avait aussi emballé le Pont-Neuf à Paris en 1985 mais aucune estimation de fréquentation n'a été réalisée à l'époque, selon la même source.

Parmi les six millions de personnes estimées avoir vu et s'être promenées aux alentours de l'édifice, du 18 septembre au 3 octobre, 3,2 millions ont passé plusieurs heures à proximité et 1,1 million sont venues spécifiquement pour voir le célèbre monument emballé dans un film argenté et bleuté, selon le rapport.

Parmi elles, "30% d'étrangers et 70% de Français dont 40% d'Ile-de-France", selon le rapport. 63.500 d'entre elles ont aussi acheté un billet afin de monter au sommet de l'édifice pendant l'installation, selon les données fournies par le Centre des Monuments Nationaux (CMN).

Le film bleu argenté utilisé pour emballer l'Arc de Triomphe à Paris est retiré le 4 octobre 2021 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les chiffres avancés reposent sur plusieurs sources de données, dont Orange Flux Vision Tourisme, un dispositif utilisé par l'opérateur pour établir une estimation globale de la fréquentation dans des zones prédéfinies, ainsi que sur des données de la RATP mesurant la fréquentation des cinq stations de métro et de RER qui mènent à l'Arc de Triomphe, selon l'Office de tourisme et des congrès de Paris.

Une quarantaine de départements utilise cet "achat de données", validé par la CNIL, le gendarme français des données personnelles, pour mesurer la fréquentation d'une zone ou destination touristique, selon la même source.

Pendant la durée de l'événement, la place de l'Etoile, où se situe l'Arc de Triomphe, a été interdite à la circulation pendant trois week-ends d'affilée.

Le projet, réalisé en partenariat avec le CMN en coordination avec la Ville de Paris, a été réalisé avec 25.000 mètres carrés de tissu bleu argenté recyclable et 3.000 mètres de corde rouge recyclable.

D'un coût de 14 millions d'euros, le projet a été financé par la vente d'oeuvres d'art originales de Christo, notamment des études préparatoires, des collages, des maquettes, des œuvres des années 1950 et 1960 et des lithographies.

