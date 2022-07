Sit-in d'Anatole Ngamukol au siège de la FFF : du harcèlement au mépris

Trois fourgons, une voiture de police et une quinzaine de membres des forces de l'ordre. Le tout devant le siège de la Fédération française de football. C'est la triste conclusion du dernier épisode d'une saga que la FFF a décidé d'animer par son silence face à la situation de l'ancien attaquant rémois Anatole Ngamukol, victime de harcèlement moral, alors que cette même Fédé est invitée à s'exprimer sur le sujet par le ministère des Sports. Épisode rocambolesque qui se conclut toujours dans la discrétion perturbante de la Fédération.

Genèse d'un combat

L'histoire remonte à il y a de cela quatre ans. Anatole Ngamukol, revenu au Stade de Reims – son club formateur – après deux saisons convaincantes au Red Star, est mis au placard par le club champenois dès l'été suivant. Après le sacre de champion de France de Ligue 2, en 2018, la direction invite son attaquant à chercher une porte de sortie ou reprendre l'entraînement avec la réserve, au vu de son temps de jeu qui s'était émietté au cours de la saison précédente. Mais le Franco-Congolais refuse, persuadé qu'il aura sa chance en équipe première dans le courant de la saison. Vient alors le 31 août, dernier jour de mercato, et date après laquelle il est impossible d'intégrer de manière indéfinie un joueur disposant d'un contrat professionnel au groupe " pro 2 ", selon l'article 507 de la Charte de la LFP. Au terme d'un bras de fer avec le Stade de Reims, Anatole est mis à pied puis licencié deux mois plus tard, après des propos qu'aurait tenus son grand frère, Alain, dans le bureau de Mathieu Lacour, le directeur général du club. Le Stade de Reims propose de conclure la relation par un accord à l'amiable, le président Caillot est même prêt à payer Ngamukol jusqu'à la fin de la saison. Mais le joueur décline et préfère se rabattre sur le terrain de la justice, que son frère maîtrise à merveille. Depuis, la carrière d'Anatole Ngamukol (34 ans) est en stand-by après une pige au Paris 13 Atlético et Mathieu Lacour a été condamné pour harcèlement moral, ayant signé la lettre sommant Ngamukol d'intégrer le groupe pro 2.Fin mars 2022, l'UNFP adresse un courrier à l'attention des présidents Noël Le Graët (FFF) et Vincent Labrune (LFP), déplorant à travers celui-ci que les faits de harcèlement moral ne soient jamais sanctionnés, et que les instances ferment les yeux sur ces situations, alors qu'elles sont pourtant réactives lorsqu'un projectile