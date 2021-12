"Sir Alex a toujours été un coach de vie plus qu'un entraîneur de foot"

Un monument du football souffle ses 80 bougies en ce vendredi 31 décembre. Après une carrière de joueur qui l'a notamment vu porter les maillots de Falkirk et des Rangers, Alexander Chapman Ferguson a ouvert un autre chapitre en 1974, endossant le costume d'entraîneur. Celui dans lequel il deviendra Sir Alex en raflant trois titres de champion d'Écosse, treize couronnes de champion d'Angleterre, deux Ligues des champions ou encore deux Coupes des vainqueurs de coupes. En ce jour anniversaire, trois anciens joueurs regardent dans le rétro avec un même message : "Happy birthday to you, boss."

Le casting : William Prunier : Ancien défenseur central, joueur de Sir Alex entre décembre 1995 et mars 1996

Louis Saha : Ancien attaquant, joueur de Sir Alex entre 2004 et 2008

Fábio : Latéral du FC Nantes, joueur de Sir Alex entre 2008 et 2012

Si je te dis Sir Alex, tu réponds...

Le meilleur coach que j'ai connu, mais avant tout la meilleure personne que j'ai rencontrée de ma vie. Tous ceux qui l'ont croisé ont appris de lui. C'est un homme incroyable. Il nous a beaucoup aidés, mon frère, ma famille et moi, quand nous avons quitté le Brésil. Il me demandait toujours si j'étais bien installé, si tout allait bien pour ma famille, etc. Il savait que ce n'était pas évident donc il s'assurait que nous étions à l'aise. Être accueilli comme ça, à 17 ans, par un homme qui représente tellement dans le football, ce n'était pas rien. Cela signifiait beaucoup pour moi et pour ma famille parce qu'il n'était pas uniquement question du terrain. Je lui dois beaucoup. Je l'appelais "Boss" quand je jouais à Manchester et si je le revoyais aujourd'hui, je l'appellerais encore "Boss".The best. Il faut être capable de rester aussi longtemps au plus haut, mais aussi s'adapter à la situation du club, aux besoins de la nouvelle génération... Sir Alex a réussi à maintenir tout ça à la plus haute des échelles et c'est exceptionnel. Aujourd'hui, on peut me parler d'autres entraîneurs, de qui vous voulez, mais on n'aura pas la chance de revoir une équipe comme Manchester United rester tout en haut pendant vingt ans. C'est très, très dur. L'équivalence, c'est peut-être ce qu'à vécu Zidane au Real Madrid avec ses trois Ligues des champions d'affilée, mais c'est très court par rapport au travail de Sir Alex. Gagner, continuer à gagner et encore gagner, c'est un challenge qu'il a parfaitement relevé. Et pourtant, c'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com