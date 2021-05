Simy, raconte-moi une histoire !

Alors que Crotone peut officialiser son retour en Serie B dès ce samedi face à l'Inter, leader et futur champion d'Italie, cette peinture qui mélange un destin tragique d'un côté et la quête du nirvana de l'autre a pour épicentre Simeon Tochukwu Nwankwo. Plus connu sous le nom de Simy, le buteur international nigérian est l'un des rares rayons de soleil de la saison du club calabrais et pourrait, à 28 ans, passer la barre symbolique des vingt buts en Serie A sur une saison. Portrait d'un géant calme.

They Simy rollin'

Il existe un point commun entre Gigi Buffon, Salvatore Sirigu, Pepe Reina et Andrea Consigli. Outre celui de garder les cages d'un club de Serie A, d'avoir plus de 30 ans et un CV long comme le bras, lors de cette saison 2020-2021, les portiers de la Juve, du Torino, de la Lazio et de Sassuolo ont tous terminé sur les genoux devant le petit saut de cabri du grand Simy (1,97m). S'il est loin d'avoir l'esthétique de Jorginho ou de Bruno Fernandes au moment de convertir ses penaltys, le buteur de Crotone n'en a cure. Ce qui compte, pour lui en tout cas, c'est bien de n'avoir pas tremblé une seule fois au moment d'exécuter la sentence à 11 mètres. Un beau 8/8 qui permet à Simy, à l'aube de cette 34journée de Serie A cuvée 2020-2021, de facturer 19 pions au total en championnat. Oui : ce grand gaillard a marqué davantage de buts que son club n'a pris de points (18) au moment où ces lignes sont écrites. Comptablement parlant, seuls deux hommes font mieux que lui dans le pays, et pas des moindres : le leader du classement des buteurs, Cristiano Ronaldo (25 buts) et son dauphin Romelu Lukaku (21), que Simy affronte ce samedi au stadio Ezio-Scida. Qui a dit qu'il était interdit d'exploser à la face du monde à bientôt 29 ans (il les aura le 7 mai) et dans une équipe de bras cassés ?Pour comprendre l'histoire de Simy, il faut tout d'abord s'attarder sur le lien qui l'unit à Crotone, qu'il a rejoint en 2016 après deux-trois piges au Portugal. Celui-ci est d'abord sportif : chez les, Simy est arrivé lorsque le club se dépucelait en Serie A entre 2016 et 2018 et a eu, pour un premier passage, le temps notamment de frustrer la Lazio dans sa quête de C1. À Crotone, Simy y est resté lorsque le club est retourné dans l'antichambre de l'élite, là aussi pour deux années, où il a fait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com